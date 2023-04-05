Украинские военные показали работу со снарядами Excalibur 5.04.2023, 20:23

Снаряды позволяют точно бить по россиянам.

Сегодня 5 апреля украинские военные показали работу с американскими снарядами Excalibur.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

«Для эффективного истощения врага большое значение имеет влияние артиллерии и использование высокоточных снарядов Excalibur»,- сказал Владимир, работающий с артиллерийскими расчетами.

По его словам, точность снарядов позволяет максимально точно поражать технику и живую силу противника.

Кроме того, он сообщил, что постоянное огневое поражение привело к потере противником огромного количества техники, в частности двух комплексов С-300, из которых россияне обстреливали Николаев.

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