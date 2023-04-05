Литва подает иск против Беларуси в суд ООН 5 5.04.2023, 20:30

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Вильнюс рассчитывает отсудить у режима Лукашенко 120 млн евро за кризис с мигрантами.

Правительство Литвы в среду одобрило инициативу министерства юстиции о привлечении Беларуси к ответственности за незаконную переправку мигрантов через общую границу, которая, по мнению Вильнюса, делается по указанию Минска.

Об этом объявило министерство юстиции Литвы.

Согласно заявлению, Литва через Международный суд ООН обжалует нарушение Беларусью положений протокола Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, который запрещает незаконный ввоз мигрантов.

«Диктаторы не имеют иммунитета от международного права. После Путина настала очередь режима Лукашенко нести ответственность», - подчеркнула министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская.

По данным литовского правительства, с августа 2021 года на сдерживание потока нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу, а также содержание нелегальных мигрантов в Литве было потрачено 112 миллионов евро.

«Литва должна потребовать компенсации за нанесенный ей ущерб, продемонстрировать свою способность защищать свои интересы и, в конце концов, не допустить использования миграции как инструмента для эксплуатации людей в политических целях», - заявила Добровольская.

Всплеск нелегальной миграции на литовско-белорусской границе начался летом 2021 года. Вильнюс называет его гибридной атакой Беларуси против Литвы, направленной на политическое давление на Европейский Союз из-за поддержки белорусской оппозиции и санкций против Минска.

Кроме Литвы, от шантажа мигрантами страдали также Латвия и Польша. Обе страны после этих событий начали строить забор на границе с Беларусью.

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