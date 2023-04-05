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ВСУ уничтожили пушку «Гиацинт-Б», из которой россияне били по Херсонской области

  • 5.04.2023, 22:17
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ВСУ уничтожили пушку «Гиацинт-Б», из которой россияне били по Херсонской области

Видеофакт.

Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку «Гиацинт-Б». При помощи нее враг атаковал населенные пункты Херсонской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

«Артиллеристы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова уничтожили орковскую пушку 2A36 «Гиацинт-Б», которая обстреливала мирные села Херсонской области», - рассказывают в ВМФ.

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