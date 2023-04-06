Украинец превратил старый «Запорожец» в спорткар 6.04.2023, 2:31

Фотофакт.

В Украине создали спортивный Запорожец. Его переделали из старого ЗАЗ-968. Об этом сообщает Hyser.

В машине расширили крылья, полностью изменили переднюю и заднюю части, установили новые капот и крышку багажника.

Также в Запорожце заменили двигатель. Он оснащен 2,0-литровым 115-сильным мотором с впрыском топлива от Opel Omega A, а еще — пятиступенчатой механической КПП Opel Vectra A.

Кроме того, у Vectra позаимствовали задние стойки и передние дисковые тормоза.