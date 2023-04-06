Украинец превратил старый «Запорожец» в спорткар
- 6.04.2023, 2:31
Фотофакт.
В Украине создали спортивный Запорожец. Его переделали из старого ЗАЗ-968. Об этом сообщает Hyser.
В машине расширили крылья, полностью изменили переднюю и заднюю части, установили новые капот и крышку багажника.
Также в Запорожце заменили двигатель. Он оснащен 2,0-литровым 115-сильным мотором с впрыском топлива от Opel Omega A, а еще — пятиступенчатой механической КПП Opel Vectra A.
Кроме того, у Vectra позаимствовали задние стойки и передние дисковые тормоза.