ВСУ устроили россиянам «огневой вал» в Мелитополе 3 6.04.2023, 7:40

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Нанесены удары по скоплениям войск возле аэродрома.

Очень беспокойной была эта ночь для российских оккупантов в Мелитополе. Известно, что в оккупированном городе раздалось сразу несколько мощных взрывов.

Информацию об этом сообщили в ряде телеграм-каналов, а затем ее подтвердил мэр Иван Федоров. Он иронически заметил, что у «оккупантов изрядно подгорает».

Как отметил Иван Федоров, оккупантов этой ночью одолел ночной ужас. Около 03:00 (по Минску) стало известно, что в городе раздалось сразу несколько мощных взрывов.

«Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?», – иронически добавил он.

Также в телеграм-каналах сообщили, что скорые помощи отправились в район аэродрома. Так что можем предположить, что совсем ничего не произошло в оккупированном Мелитополе.

Беспокойно было и вечером

Около 19:00 Иван Федоров рассказал, что силы сопротивления передавали «не добрый вечер» оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака.

За несколько часов до того «было громко» вблизи поселка Мирное, что в Мелитопольском районе. Там местные жители слышали сразу два громких взрыва. Как добавил Федоров, подсчитывают потери врага.

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