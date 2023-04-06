Перестрелка в Ингушетии: боевики атаковали спецназ ФСБ 6.04.2023, 8:27

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Убиты и ранены около десяти российских полицейских.

В ночь на 6 апреля в российской Ингушетии спецназ ФСБ начал «контртеррористическую операцию» по задержанию подозреваемых в обстреле поста ДПС 27 марта. Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на российский «Интерфакс».

Сообщается, что перестрелка началась в поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района.

«При попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия», — говорится в сообщении.

В материале говорится, что силовики смогли выйти на след группы, которая, как предполагается, обстреляла пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта и сотрудников ПДН на окраине Малгобека 3 апреля.

Издание пишет, что режим контртеррористической операции был введен в Малгобекском районе еще 3 апреля.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что подозреваемые спрятались в заброшенном доме. Они отказались сдаваться, а потому началась перестрелка со спецназом ФСБ.

Сообщается, что в результате перестрелки двое силовиков погибли, а также шестеро получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Российские СМИ также сообщили, что 27 марта неизвестные напали на пост ДПС Волга -14 на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате были ранены двое полицейских РФ. Кроме того, 3 апреля та же группа обстреляла силовиков на территории кошары в Малгобекском районе.

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