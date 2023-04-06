Американская IT-компания Kyriba ликвидирует свой бизнес в Беларуси 6.04.2023, 11:39

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Еще одна крупная международная компания покидает наш рынок.

Запись о ликвидации «Кайриба Инжиниринг», белорусской «дочки» известного разработчика облачных решений для мировых казначейств и финансового сектора, Office Life обнаружил в журнале «Юстиция Беларуси». Решение о прекращении деятельности было принято в последний день 2022 года. Занимается ликвидацией бизнеса юридическая компания «Ревера Лигал».

Регистрация юрлица Kyriba в Парке высоких технологий и открытие им в Минске центра разработки (третьего после Парижа и Сан-Диего) стало одним из главных событий в белорусской IT-отрасли в 2018 году. Kyriba имеет репутацию одного из мировых лидеров в своей нише, работающего с более чем 2,5 тыс. клиентов. Среди них такие бренды, как Amazon, Uber, Tesla, Auchan, Costco, Spotify и др.

Штат белорусского офиса Kyriba на пике составлял около 100 человек. С официального сайта разработчика минский офис уже исчез, а на сайте ПВТ «Кайриба Инжиниринг» пока значится в качестве резидента.

В конце января 2023 года правительство включило «Кайриба Инжиниринг» в список «непродаваемых» активов. В процессе ликвидации в этот же перечень были внесены еще несколько компаний с иностранными собственниками, включая «дочку» Nokia «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс».

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