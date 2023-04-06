Жена Статкевича: От Николая почти два месяца нет писем 6.04.2023, 13:08

Администрация колонии не отвечает на официальные обращения.

Жена одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что уже почти два месяца не получает от мужа писем.

«56 дней я ничего не знаю о Николае Статкевиче. Ни-че-го.

Все написанное падает в темную удушающую пропасть. Ни звука, ни шевеления воздуха.

На мои официальные обращения ответа тоже нет», — написала жена политзаключенного в Facebook

Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в организации массовых беспорядков (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

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