Жена Статкевича: От Николая почти два месяца нет писем
- 6.04.2023, 13:08
Администрация колонии не отвечает на официальные обращения.
Жена одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что уже почти два месяца не получает от мужа писем.
«56 дней я ничего не знаю о Николае Статкевиче. Ни-че-го.
Все написанное падает в темную удушающую пропасть. Ни звука, ни шевеления воздуха.
На мои официальные обращения ответа тоже нет», — написала жена политзаключенного в Facebook
Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в организации массовых беспорядков (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).
С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.