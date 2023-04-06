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Жена Статкевича: От Николая почти два месяца нет писем

  • 6.04.2023, 13:08
Жена Статкевича: От Николая почти два месяца нет писем

Администрация колонии не отвечает на официальные обращения.

Жена одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что уже почти два месяца не получает от мужа писем.

«56 дней я ничего не знаю о Николае Статкевиче. Ни-че-го.

Все написанное падает в темную удушающую пропасть. Ни звука, ни шевеления воздуха.

На мои официальные обращения ответа тоже нет», —  написала жена политзаключенного в Facebook

Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в организации массовых беспорядков (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

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