В Брянской области РФ — новый переполох из-за боев с крупным отрядом «диверсантов» 1 6.04.2023, 13:39

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Сообщается о проникновении группы из 20 вооруженных человек.

В российской Брянской области сегодня, 6 апреля, заявили о так называемой попытке проникновения «украинской ДРГ» в село Случовск. Якобы диверсантов было 20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.

«Пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек», - написал Богомаз.

Стоит отметить, что российский Случовск находится в 11 километрах от украинского населенного пункта Гремяч. Его сегодня войска РФ обстреливали из минометов.

Напомним, что 2 марта россияне в Брянской области придумали якобы «перестрелку с украинской ДРГ», которая якобы проникла на территорию региона. Позднее ответственность за ситуацию в Брянской области взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса».

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