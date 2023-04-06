Замдиректора минского завода задержали за участие в акциях протеста
- 6.04.2023, 15:05
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По месту работы и жительства прошли обыски.
За участие в акциях протеста задержан заместитель директора минского завода, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
На него обратили внимание в ходе мониторинга соцсетей, после чего 37-летнего мужчину задержали.
«Мужчина разместил на своей странице информацию экстремистского характера, а также сведения о том, что перечислял деньги в организацию, признанную экстремистской», — заявили в МВД.
Как уточнил заместитель начальника отдела УОПП ГУВД Минска Александр Байдун, задержанный также неоднократно принимал участие в акциях протеста.
«Задержан за то, что на странице в Facebook были размещены материалы, которые сейчас признаны экстремистскими. За то, что выходил на акции в 2020 году», — говорит сам мужчина.
По месту работы и жительства минчанина проведены осмотры и изъята оргтехника.