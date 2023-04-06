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Украинские пограничники показали видео, как им удалось перехитрить россиян в Бахмуте

  • 6.04.2023, 16:36
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Украинские пограничники показали видео, как им удалось перехитрить россиян в Бахмуте

Бой получился очень тяжелым.

Четыре украинских пограничника, работая в Бахмуте Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, едва не попали в засаду в частной застройке. Их окружили враги, поэтому бойцы ГПСУ дали им ближний бой, чтобы вырваться из этого «кольца», сообщает телеграм-канал Государственной пограничной службы Украины, обнародовавший соответствующее видео с места событий.

Пограничники заняли один из домов в Бахмуте, а российские захватчики ночью обосновались в соседних домах.

«Утром начался тяжелый бой. Я принял импульсивное решение вылезти на крышу и забрасывать оттуда врага гранатами», —  говорит солдат Погранслужбы с позывным «Архитектор».

Российский вояка пробрался в тот дом, где находились украинские военные, и бросил сразу несколько гранат, отчего в этом здании начался пожар. Тем не менее украинцам удалось прицельным огнем уничтожить врага, а также еще нескольких его сообщников. После этого пограничники спустились на землю через крышу.

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