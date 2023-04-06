ВСУ уникально подорвали российский Т-90М «Прорыв» 6 6.04.2023, 17:29

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Иллюстративное фото

Новейший танк уничтожили в два подхода.

Сухопутные подразделения Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать российскую бронетехнику, активно подрывая танки на линии фронта. При этом 45-я отдельная артиллерийская бригада (45-я ОАБр, в/ч А2943 - подразделение Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ) превратила новейший российский танк «Т-90М Прорыв» в металлолом, используя необычную комбинацию средств поражения, пишет «Диалог».

Российский танк сначала был подбит из трофейного ПТРК «Корнет», а потом сожжен «коктейлем Молотова» с дрона.

При этом нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx, собирающий информацию из открытых источников, отмечает что за год боевых действий украинская армия уничтожила, повредила и захватила сразу 18 единиц Т-90М, который российские военные эксперты называют «неуязвимым».

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