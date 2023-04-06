ВСУ уникально подорвали российский Т-90М «Прорыв»6
- 6.04.2023, 17:29
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Новейший танк уничтожили в два подхода.
Сухопутные подразделения Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать российскую бронетехнику, активно подрывая танки на линии фронта. При этом 45-я отдельная артиллерийская бригада (45-я ОАБр, в/ч А2943 - подразделение Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ) превратила новейший российский танк «Т-90М Прорыв» в металлолом, используя необычную комбинацию средств поражения, пишет «Диалог».
Российский танк сначала был подбит из трофейного ПТРК «Корнет», а потом сожжен «коктейлем Молотова» с дрона.
При этом нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx, собирающий информацию из открытых источников, отмечает что за год боевых действий украинская армия уничтожила, повредила и захватила сразу 18 единиц Т-90М, который российские военные эксперты называют «неуязвимым».