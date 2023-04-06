Белорусы смогут увидеть весенний звездопад 6.04.2023, 18:37

Обещают до 18 метеоров в час.

Лиридский метеорный поток белорусы могут увидеть с 16 по 26 апреля. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в Минском планетарии.

Звездопад получил такое название благодаря созвездию Лиры, в котором расположен радиант — область вылета метеоров. Поток образован кометой C/1861 G1 Тэтчер, ожидается до 18 метеоров в час. Вам не потребуется ни бинокль, ни телескоп, так как падающие звезды будут видны невооруженным глазом.

Как отметили в Минском планетарии, звездопад лучше всего наблюдать за городом, вдали от света фонарей, в местности с открытым горизонтом. Это небесное явление удивило специалистов в 1922 г. — интенсивность звездного дождя составила 1800 метеоров в час.

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