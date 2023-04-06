Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана 6.04.2023, 20:15

Было выпущено более 30 ракет.

Согласно сообщениям армии, по Израилю было выпущено более 30 ракет, минимум 25 из них были обезврежены средствами ПВО. Обстрел произошел после ожесточенных столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме.

Израиль в четверг, 6 апреля, подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. По сообщению израильской армии, речь идет о 34 ракетах, 25 из которых были успешно перехвачены средствами ПВО. По сведениям источников в ливанских силовых структурах, по Израилю было нанесено не менее двух ракетных ударов.

Пять ракет разорвались на территории Израиля. Спасательные службы сообщили о мужчине, получившем легкие осколочные ранения, и женщине, пострадавшей по дороге в бомбоубежище. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявил о проведении кризисного заседания кабинета безопасности.

Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел Израиля. Источники в силовых структурах полагают, что за атакой стоят палестинские группировки, а не проиранское движение «Хезболлах» контролирующее обширные территории на юге Ливана. Израиль отреагировал артобстрелом ливанских приграничных деревень. Миссия ООН в южном Ливане назвала ситуацию исключительно серьезной и призвало стороны конфликта к сдержанности.

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