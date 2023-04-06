Украинские бойцы существенно потеснили россиян на Кинбурнской косе 6.04.2023, 22:12

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Оккупанты совершают вылазки раз в двое суток для обстрелов Днепровско-Бугского лимана.

Силы обороны «существенно потеснили» российских оккупантов на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом в эфире «Эспрессо» сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Существенно потеснили мы врага на Кинбурнской косе. И хотя они раз в два дня решаются вытащить артиллерийскую установку для того, чтобы обозначить свое присутствие в западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман для того, чтобы намекнуть на контроль за морскими транспортными путями, все же стойкое пребывание там врага не фиксируется», – сказала она.

По словам Гуменюк, оккупанты скапливаются ближе к материковой части «и прячутся там за местным населением тех населенных пунктов, которые ближе к материку».

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