«Мобилизация» в Лунинце: мужчин выхватывают на улице и забирают прямо из постели 6.04.2023, 22:21

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Их увозят автобусами без повесток.

Лунинчане сообщают на «Медиа-Полесье» о том, что со вторника в райцентре, в Микашевичах и в районе началась так называемая мобилизация. Мужчин забирают из дома, с улицы, рабочих мест, кому-то вручая повестки, а кому-то — нет. Их увозят автобусами от Дома культуры.

— Моего коллегу забрали прямо из постели, — сообщил работник одного из предприятий города. — Как рассказала его жена, в домофон рано утром позвонили, представившись соседями. Она открыла. Далее неизвестные вошли в квартиру, подняли мужа с постели. Собраться толком не дали и увели. Никакой справки для работы не оставили.

Дальше стало известно, что мужчину с другими повезли автобусом в Слоним. Вроде как там находится мобилизационный центр. Там объявили, что мест нет, и отпустили, но уже с повесткой.

По словам другого лунинчанина, мужчин собирают возле городского Дома культуры и грузят в автобусы. Мужчины не имеют при себе необходимых вещей и санитарных предметов. Для большинства это полный шок. Причем, это разных возрастов люди. По достоверным сведениям, «попался» и мужчина 1971 года рождения.

Также нам сообщили, что по всем населённым пунктам есть план мобилизации. Особенно спрос на водителей и поваров.

По подсчетам источника, из Лунинца за двое суток увезли порядка 200 мужчин. Только за 6 апреля от ГДК отправилось два больших автобуса.

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