Латвия призвала своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь 7.04.2023, 7:43

И в Россию.

Служба государственной безопасности (VDD) призывает жителей Латвии не выезжать в Россию и Беларусь в предстоящие пасхальные праздники и напоминает о высоких рисках разведки и вербовки на территории этих стран, сообщили в латвийском ведомстве.

В службе государственной безопасности Латвии отметили, что Россия и ее ближайший союзник Беларусь активизировали свои усилия по получению разведывательной информации о странах Запада, в том числе Латвии.

В этих целях спецслужбы России и Беларуси могут использовать латвийцев, находящихся на территории этих стран. VDD обращает внимание на то, что попытки могут быть предприняты уже на пунктах пограничного контроля, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников, представителей правоохранительных органов или любых других российских и белорусских учреждений.

В ведомстве предупредили, что российские и белорусские спецслужбы могут использовать угрозы, шантаж и другие незаконные методы на территории своей страны, чтобы попытаться вынудить латвийцев к сотрудничеству.

Там также дали практические рекомендации: в случае если поездка в Беларусь или Россию все же необходима, то не рекомендуется брать с собой мобильный телефон, особенно если он содержит деловую или другую важную информацию. Более безопасным вариантом будет использование мобильного телефона с предоплаченной картой, которую после поездки можно выбросить. Также не следует брать с собой компьютер, флешки и другие электронные устройства.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси в марте 2022 года задержали гражданина Латвии. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже. В МИД Латвии его считают безосновательным.

4 апреля глава КГБ Иван Тертель сообщил о задержании граждан Польши и стран Балтии «за совершение агентурных операций» в Беларуси. За «попытки совершения терактов, разведывательно-подрывную и шпионскую деятельность» — десятков граждан Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».