В Мелитополе ликвидировали большую группу российских офицеров

В Мелитополе ликвидировали большую группу российских офицеров1
- 7.04.2023, 8:28
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Стали известных подробности мощных взрывов в городе.
В оккупированном Мелитополе снова «громко». В городе прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Жители говорят о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и окрестных селах.
Мэр пообещал впоследствии рассказать подробности.
Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины «Атеш» раскрыло детали «хлопка» в Мелитополе.
Активисты движения сообщают, что большую группу офицеров армии России серьезно «поджарили».
Попадание в склады с оружием
Утром было «громко» в северной части Мелитополя. Как отмечают, «гремело» именно в тех местах, куда противник недавно стянул очередную партию своего вооружения
Речь идет о районе близ пресловутого аэродрома и локомотивном депо Мелитополя. Там россияне строят линии оборонительных сооружений.