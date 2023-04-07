В Мелитополе ликвидировали большую группу российских офицеров 1 7.04.2023, 8:28

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Стали известных подробности мощных взрывов в городе.

В оккупированном Мелитополе снова «громко». В городе прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Жители говорят о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и окрестных селах.

Мэр пообещал впоследствии рассказать подробности.

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины «Атеш» раскрыло детали «хлопка» в Мелитополе.

Активисты движения сообщают, что большую группу офицеров армии России серьезно «поджарили».

Попадание в склады с оружием

Утром было «громко» в северной части Мелитополя. Как отмечают, «гремело» именно в тех местах, куда противник недавно стянул очередную партию своего вооружения

Речь идет о районе близ пресловутого аэродрома и локомотивном депо Мелитополя. Там россияне строят линии оборонительных сооружений.

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