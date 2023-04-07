ISW: Лукашенко потерял пространство для маневра 3 7.04.2023, 9:01

3,550

фото: getty images

Американские аналитики озвучили главные итоги встречи двух диктаторов в Кремле.

5 и 6 апреля белорусский диктатор Лукашенко был в гостях у Путина. Вчера оба приняли участие в заседании «высшего госсовета союзного государства».

А 5 апреля оба диктатора провели встречу за закрытой дверью.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили главные тезисы по результатам этой встречи.

Со слов Путина, обе страны уже выполнили 74% по программе «союзного государства». Сейчас главной целью двух стран является импортозамещение и поддержка микроэлектронной промышленности. Обе страны работают над формированием единого рынка электроэнергии. При этом Кремль прилагает усилия над контролем оборонно-промышленной базы Беларуси.

Также Путин и Лукашенко думают над вопросом обхода санкций. Диктаторы признались, что начали работать над концепцией безопасности «союзного государства».

При этом Лукашенко заявил, что уже действует единая система ПВО. Со слов пресс-секретаря президента РФ, оба диктатора не обсуждали вопросов размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Лукашенко заявил, что НАТО ведет целенаправленное наращивание сил вдоль границ «союзного государства» и Запад развязал информационную, политическую и экономическую войну против Беларуси и России.

В ISW оценили, что Лукашенко все больше теряет пространство для маневра с РФ на фоне неуклонной кампании давления Кремля с целью формализовать российско-белорусское «союзное государство» и, возможно, соглашается на дальнейшие меры по интеграции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».