ISW: Лукашенко потерял пространство для маневра

ISW: Лукашенко потерял пространство для маневра3
- 7.04.2023, 9:01
- 3,550
Американские аналитики озвучили главные итоги встречи двух диктаторов в Кремле.
5 и 6 апреля белорусский диктатор Лукашенко был в гостях у Путина. Вчера оба приняли участие в заседании «высшего госсовета союзного государства».
А 5 апреля оба диктатора провели встречу за закрытой дверью.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили главные тезисы по результатам этой встречи.
Со слов Путина, обе страны уже выполнили 74% по программе «союзного государства». Сейчас главной целью двух стран является импортозамещение и поддержка микроэлектронной промышленности. Обе страны работают над формированием единого рынка электроэнергии. При этом Кремль прилагает усилия над контролем оборонно-промышленной базы Беларуси.
Также Путин и Лукашенко думают над вопросом обхода санкций. Диктаторы признались, что начали работать над концепцией безопасности «союзного государства».
При этом Лукашенко заявил, что уже действует единая система ПВО. Со слов пресс-секретаря президента РФ, оба диктатора не обсуждали вопросов размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Лукашенко заявил, что НАТО ведет целенаправленное наращивание сил вдоль границ «союзного государства» и Запад развязал информационную, политическую и экономическую войну против Беларуси и России.
В ISW оценили, что Лукашенко все больше теряет пространство для маневра с РФ на фоне неуклонной кампании давления Кремля с целью формализовать российско-белорусское «союзное государство» и, возможно, соглашается на дальнейшие меры по интеграции.