Чем обернется для Лукашенко иск Литвы в Международный суд 1 7.04.2023, 9:15

Решение суда вписывается в историю навсегда.

Литва подаст иск против Беларуси в Международный суд ООН или арбитраж. Такое решение приняло правительство Литвы по инициативе Минюста страны. Литовская сторона хочет добиться привлечения белорусских властей к ответственности за незаконный ввоз мигрантов, поскольку считает, что это происходит по указке Минска.

Беларуси будет предъявлен иск за несоблюдение положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Согласно этому протоколу, Минюст начнет переговоры о передаче спора в арбитраж или Международный суд.

Министр юстиции Эвелина Добровольская в своем комментарии заявила, что режимы, ответственные за волну нелегальной миграции, должны будут компенсировать причиненный своими действиями ущерб.

Какие последствия для Беларуси могут быть в связи с решением Литвы и получится ли взыскать компенсацию от Беларуси, «Филин» обсудил с юристом-международником, экспертом Белорусского Хельсинского Комитета Екатериной Дейкало.

— Прежде, чем говорить о последствиях, надо разобраться с самим иском: куда его может подать Литва и каким образом. Дело в том, что до иска еще надо дойти. Если мы обратимся к Протоколу, на который ссылается Литва (о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху), то увидим, что Литва и Беларусь являются его участницами с 2003 года.

В статье 20 этого Протокола об урегулировании споров расписана определенная схема, как должно все происходить. В первую очередь должны быть проведены переговоры, если они не помогли, одна из сторон может инициировать передачу спора в арбитраж, но в этом случае важно согласие сторон, то есть Беларусь должна на это согласиться, что вряд ли. И если в течение шести месяцев сторонам не удалось согласовать вопрос с арбитражем, только после этого Литва сможет обратиться в Международный суд ООН.

При этом, интересно, что к этой статье Литва сделала оговорку, где прописано, что Литва не считает себя связанной касательно обращения в Международный суд. Поэтому до иска нужно будет пройти всю эту последовательность, также Литва должна будет снять свою оговорку.

Эксперт считает, что рассмотрение дела в Международном суде ООН может затянуться на несколько лет. Если Беларусь будет признана нарушающей обязательства, это будет иметь значительное политическое, юридическое и репутационное значение.

— Решение Международного суда в отношении любого государства вписывается в «кредитную историю» государства навсегда. К тому же надо понимать: министр юстиции Литвы говорит о подаче иска против режима Лукашенко, но на самом деле иск будет подаваться против государства Республики Беларусь.

Конечно, это решение будет дополнением в копилку доказательств нарушения прав человека со стороны Беларуси и дополнительным аргументом против режима Лукашенко и возможных будущих разбирательств, которые будут касаться уже лично Лукашенко и иных участвующих в этом чиновников.

Дейкало также подчеркивает: если Беларусь признают нарушительницей, вопросы возмещения и тем более размер компенсации не будет определен именно в этом решении.

— Предполагается, что государства должны самостоятельно урегулировать конкретику по вопросу возмещения ущерба. Даже, если это будет материальная компенсация, Беларусь и Литва должны будут сами урегулировать вопрос о сумме, форме и т.д. Если они не смогут сделать это самостоятельно, Литва может обратиться с еще одним иском — он уже конкретно будет о формах возмещения, размере и расчете компенсации.

Если Лукашенко останется у власти к тому времени, когда будет вынесено решение, вопрос, будет ли он вести переговоры об уплате компенсации. Возможно, он будет использовать это как средство, чтобы выторговать у Литвы снятие санкций.

Если же власть в Беларуси к этому времени поменяется, это поможет решить вопрос путем переговоров, однако не освободит Беларусь от ответственности вовсе.

— Тогда это уже будет вопрос договоренностей новой власти с властями Литвы. Возможно, Литва учтет, что это нарушение было сделано во время правления Лукашенко и просто не будет требовать исполнения этого решения, откажется от компенсации или урегулирует этот вопрос другим образом с новой белорусской властью.

Кроме того, истец имеет право отозвать иск. То есть, если обстоятельства изменятся до вынесения решения, и в Беларуси сменится власть во время судебного разбирательства — возможно, Литва сочтет нужным это сделать.

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