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Мобилизация в Беларуси: мужчин забрали прямо с рабочих мест на заводе «Лидсельмаш»

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  • 7.04.2023, 10:15
  • 7,196
Мобилизация в Беларуси: мужчин забрали прямо с рабочих мест на заводе «Лидсельмаш»

Дали взять с собой только самые необходимые вещи.

Читатели телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» сообщают, что вчера на «сборы» мужчин забирали прямо с рабочих мест на заводе ОАО «Лидсельмаш». Рабочим разрешили только заскочить домой за вещами.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Брестской области также происходит что-то, похожее на мобилизацию: в Лунинце и Микашевичах мужчин забирают из дома, с улицы или работы и увозят на автобусах в Слоним. Кому-то выдают повестки, кому-то нет, но так увезли уже 200 человек.

Похожие сообщения приходят и из Бреста — там людей забирали прямо с работы, не давая ничего сообщить родным. Лукашисты при этом ничего не объясняют, утверждают что это «проверка боеготовности» и что информация закрытая.

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