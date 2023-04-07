В Брянской области РФ взорвалось авто с сотрудниками ФСБ

В Брянской области РФ взорвалось авто с сотрудниками ФСБ2
- 7.04.2023, 11:05
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Один из них погиб на месте.
В Брянской области на мине подорвался автомобиль российских пограничников.
Один сотрудник Пограничного управления ФСБ погиб на месте, один ранен.
По данным ASTRA, в Погарском районе Брянской области 6 апреля в районе 6 утра машина сотрудников ПУ ФСБ подорвалась на мине. Пограничник по фамилии Листраченко погиб на месте, его колега Михальченков — получил легкое ранение.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера бойцы «Русского добровольческого корпуса» снова зашли в Брянскую область.