В Брянской области РФ взорвалось авто с сотрудниками ФСБ 2 7.04.2023, 11:05

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Один из них погиб на месте.

В Брянской области на мине подорвался автомобиль российских пограничников.

Один сотрудник Пограничного управления ФСБ погиб на месте, один ранен.

По данным ASTRA, в Погарском районе Брянской области 6 апреля в районе 6 утра машина сотрудников ПУ ФСБ подорвалась на мине. Пограничник по фамилии Листраченко погиб на месте, его колега Михальченков — получил легкое ранение.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера бойцы «Русского добровольческого корпуса» снова зашли в Брянскую область.

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