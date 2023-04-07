Пользователи смогут «общаться» с поисковиком Google как с живым собеседником 3 7.04.2023, 11:14

Тестируется система, которая позволит задавать компьютеру уточняющие вопросы.

Компания Google намерена внедрить в свою поисковую систему функцию разговорного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова генерального директора корпорации Сундара Пичаи.

Как отметил Пичаи, после запуска этой функции пользователи смогут буквально общаться с поисковиком, задавая ему вопросы и получая ответы от ИИ. Кроме того, тестируется система, которая позволит задавать компьютеру уточняющие вопросы после получения первых результатов выдачи. Сроки внедрения нововведения глава Google не обозначил.

Пичаи добавил, что компания продолжит совершенствовать чат-бот Bard, представленный в феврале текущего года, а также работает над созданием новой аналогичной технологии, чтобы конкурировать с Microsoft.

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