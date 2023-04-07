Россиянин Москалев нашелся в СИЗО Жодино
- 7.04.2023, 11:18
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Его депортируют в РФ.
Отец российской школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, Алексей Москалев, находится в СИЗО города Жодино под Минском, сообщили Daily Storm в МИД РФ. Он ожидает решения о депортации.
«По состоянию на 4 апреля указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации. Предполагается, что Москалев будет передан в Российскую Федерацию для отбывания наказания на основании решения, ранее вынесенного Ефремовским межрайонным судом Тульской области», — рассказали в пресс-службе МИД.
Ранее сайт Charter97.org писал, что адвокатам Москалева неизвестно его местонахождение.