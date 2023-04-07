Очереди на границе Беларуси с ЕС выросли на 20% 7.04.2023, 11:42

иллюстративное фото

Пограничники предрекают коллапс на выходных.

Очереди на границе с ЕС могут вырасти перед праздниками, прогнозируют в Госпогранкомитете. Очереди из фур на въезд в Евросоюз уже увеличились на 20%.

В ведомстве отметили, что традиционно в период предпраздничных дней, католической и православной Пасхи очереди транспорта в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза увеличиваются.

«Принимая во внимание нынешнюю обстановку на границе с ЕС и замедленное оформление транспорта сопредельными контрольными службами, количество грузовиков и легковых авто на въезд в Польшу, Литву и Латвию может возрасти», — заявили в ГПК.

В Госпогранкомитете обратили внимание, что уже к этим выходным очереди фур на въезд в ЕС увеличились на 20%.

Более 1000 грузовиков ожидают въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска «Козловичи — Кукурыки», где действуют временные ограничения — водители, имеющие пропуска на внеочередной въезд, въезжают в пункт пропуска в порядке общей очереди.

Что касается легкового транспорта, то наибольшее его количество (по данным на 11.00 — 140 машин. — Прим. ред.) фиксируется перед единственным пунктом пропуска, в котором разрешено пропускать легковушки в Польшу, — «Брест — Тересполь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».