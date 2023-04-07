Литовские пограничники обнаружили труп на границе с Беларусью
- 7.04.2023, 12:29
Тело обнаружено в реке Дисна.
Литовские пограничники в четверг обнаружили труп мужчины в реке Дисна в Игналинском районе. По этой реке проходит граница с Беларусью.
Тело было найдено сотрудниками перехода «Тверячюс».
«В четверг сотрудники погранперехода «Тверячюс» получили сообщение о том, что на берегу реки Дисна замечено человеческое тело. В указанное место оперативно выехал экипаж пограничной службы, а также сотрудники полиции, пожарные и медики. Пожарные и спасатели вытащили на берег тело человека без малейших признаков жизни», — говорится в сообщении литовской погранслужбы.
Начато досудебное расследование по факту смерти мужчины.