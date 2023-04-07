Литовские пограничники обнаружили труп на границе с Беларусью 7.04.2023, 12:29

Фото: DELFI

Тело обнаружено в реке Дисна.

Литовские пограничники в четверг обнаружили труп мужчины в реке Дисна в Игналинском районе. По этой реке проходит граница с Беларусью.

Тело было найдено сотрудниками перехода «Тверячюс».

«В четверг сотрудники погранперехода «Тверячюс» получили сообщение о том, что на берегу реки Дисна замечено человеческое тело. В указанное место оперативно выехал экипаж пограничной службы, а также сотрудники полиции, пожарные и медики. Пожарные и спасатели вытащили на берег тело человека без малейших признаков жизни», — говорится в сообщении литовской погранслужбы.

Начато досудебное расследование по факту смерти мужчины.

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