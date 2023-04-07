Ученые из стволовых клеток обезьяны впервые создали эмбрионоподобные структуры 7.04.2023, 13:37

Это может иметь огромное значение для исследований в области репродуктивных технологий.

Эмбрионоподобные структуры были созданы из стволовых клеток обезьян и имплантированы самкам обезьян. Это первый случай, когда была выполнена такая манипуляция. В новом исследовании ученые надеялись продвинуть вперед наши знания о развитии эмбриона и раннем формировании органов, пишет techinsider.

Понимание того, как человеческие эмбрионы развиваются на клеточном уровне, является чрезвычайно сложной задачей по ряду причин. В настоящее время невозможно наблюдать за развитием в режиме реального времени, а получение эмбрионов для исследовательских целей варьируется от затруднительного в некоторых странах до незаконного во многих других.

Это происходит еще до рассмотрения этичности таких исследований, поскольку многие считают, что зародыши имеют те же права, что люди, и поэтому инвазивные исследования этически сомнительны.

Чтобы обойти подобные проблемы во многих областях исследований, таких как неврология, ученые обращаются к исследованиям на животных в надежде, что смогут перенести это на людей.

Исследователи из Китайской академии наук в Шанхае взяли эмбриональные стволовые клетки макаки и подвергли их воздействию факторов роста, чтобы стимулировать их развитие в ранние эмбрионоподобные структуры.

Структуры культивировали в лабораторных условиях и анализировали под микроскопом, где они напоминали естественные бластоцисты (это клубок делящихся клеток, видимый в самом начале развития эмбриона). Структуры, называемые бластоидами, продолжали развиваться, образуя то, что напоминало желточный мешок, а затем три зародышевых слоя, которые можно увидеть на нормальном теле. Последующий анализ клеток показал, что их гены экспрессировались аналогично естественной бластоцисте.

На этом этапе бластоиды были имплантированы в матки самок обезьян и трем из восьми удалось успешно имплантироваться и продолжить рост. Структуры привели к выделению гормонов у самок, сродни настоящей беременности, и у них развились плодные мешки и амниотическая жидкость. Однако всего через неделю структуры не смогли сформировать жизнеспособные зародыши и исчезли.

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