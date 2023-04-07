СМИ: Россия выводит технику из Крыма перед наступлением ВСУ 1 7.04.2023, 15:07

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Битва за полуостров уже началась.

Российская армия выводит технику и вооружения из Крыма, который может стать целью контрнаступления Украины, анонсированного на ближайшие недели, пишет The Moscow Times.

Танки, боевые машины пехоты и артиллерия исчезли с одной из баз на севере аннексированного РФ полуострова, отмечает военный аналитик Бреди Африк, ссылаясь на спутниковые снимки Maxar.

Как пишет Африк, вывод техники состоялся в период с 11 февраля по 16 марта. Тогда же в Крыму появились километры окопов и противотанковые надолбы, в том числе близ перешейка, соединяющего полуостров в материком.

The removal of Russian military equipment from this depot in occupied Crimea can be seen clearly when comparing high resolution satellite imagery from February 11th to March 16th. pic.twitter.com/wM6YWO91fa — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023

Рвы и артиллерийские орудия появились даже на побережье, которому в этом году снова грозит провальный туристический сезон: количество бронирований в крымских отелях упало вдвое, несмотря на скидки, достигающие треть цены.

Украинское контрнаступление, призванное вернуть утраченные в результате войны территории, может начаться «в ближайшие недели», сообщила 3 апреля постоянный представитель США при НАТО постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

План военных действий украинское комнадование готовило в консультациях с американскими генералами, проводя командно-штабные учения на немецкой базе Рамштайн.

В пакеты западной помощи ВСУ, объем которых достиг $70 млрд и превысил военный бюджет РФ, вошли управляемые бомбы GLSDB с дальностью до 160 км, которые позволят ВСУ с берегов Днепра доставать цели на севере и в центре Крыма.

Украина едва ли захватит Крым в «классическом смысле», но Киев может придерживаться стратегии истощения, взяв линии снабжения полуострова под огневой контроль, сказал военный аналитик CNA в Вирджинии Майкл Кофман.

ВСУ уже начали прощупывать почву для наступления: с августа Крым подвергся более чем 70 атакам разного масштаба, подсчитали аналитики Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

Битва за Крым уже стартовала

Возвращение Крыма возможно даже раньше, чем освобождение Донбасса, заявила Foreign Policy администрация президента Зеленского. Цели и направления контрударов ВСУ — уже не секрет: у них все подробнее пишут западные СМИ и Институт изучения войны (ISW).

Наступление уже началось

Многие источники сообщают, что контрнаступление ВСУ уже началось. Оно проходит одновременно на Востоке (в районе Бахмута) и Юге (на подступах к Крыму).

Согласно проводимому ISW мониторингу фортификаций и передвижений российских войск вероятные направления контратаки на Юге выглядят так:

1) переправа у Херсона — Армянск— Новоивановка — Витино.

2) Мелитополь — Медведевка — Маслово.

The Washington Post сообщает, что фортификации длиной до километра россияне срочно сооружают на подступах к Крыму и в северной части полуострова. Работы проводят в рекордные сроки, используя «передовую» (когда-то) советскую технику. The New York Times пишет о массовом минирование полей. На южном направлении ВС РФ концентрирует и артиллерию.

Силы наступления

Активность дронов в Крыму и Мелитополе, по данным CNN, в последние дни возросла максимально и достигла концентрации, которая была перед освобождением Херсона.

Представители Байдена заявили на секретных слушаниях в Конгрессе, что «Украине хватит военной мощи вернуть Крым» (NBC News). Корреспонденты Reuters побывали на подготовительном полигоне, где готовят штурмовые бригады. В их рядах — 40 тысяч новых рекрутов, которые будут задействованы в весенних боях.

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