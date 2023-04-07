Лукашисты решили развивать экономику с помощью мигрантов 7.04.2023, 17:04

Фото: Reuters

При этом безработных в Беларуси становится все больше.

Белорусские «парламентарии» решили использовать для развития экономики страны миграционный ресурс». Об этом 7 апреля рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.

По его словам, Беларусь должна привлекать на работу внутри страны мигрантов, поскольку «они важны для экономик государств». «В целом в экономиках не хватает трудовых ресурсов, нам необходимо привлекать эти трудовые ресурсы извне», — цитирует парламентария Telegraf.

Рачков заявил, что «правильно выстроенная миграционная политика позволяет странам эффективно развиваться в социальном и экономическом планах». Он напомнил о том, что недавно в Беларуси был принят закон о внешней трудовой миграции. По его словам, в этом законе «прописали механизмы, которые позволят с одной стороны обеспечить безопасность, а с другой стороны привлечь трудовые ресурсы в белорусскую экономику за счет упрощения процедур разрешения трудовой деятельности».

Речь идет, в числе прочего, и об иностранных студентах, которые проходят обучение в белорусских вузах. Их число, по словам Рачкова, с каждым годом растет.

«Мы считаем, что можно использовать эту возможность для того, чтобы у нас экономика развивалась более динамично», – подчеркнул член Совета Республики.

Уровень занятости в Беларуси падает, а безработных становится больше — Белстат

Отметим, что согласно данным Белстата, в Беларуси за четвертый квартал 2022 года, уровень занятости в Беларуси снижался, а число безработных, наоборот, росло. Так, за этот период занятость среди трудоспособных белорусов составляла 83,6% (в первом квартале этот показатель составлял 82,8%), а доля безработных поднялась до 3,6% (по сравнению с 3,4% кварталом ранее).

Напомним, правительство Литвы 5 апреля одобрило инициативу Министерства юстиции страны о подаче иска в международный суд на власти Беларуси. Власти Литвы обвинили белорусское руководство в «незаконном ввозе мигрантов».

«Будет предъявлен иск за несоблюдение положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности», — сказано в сообщении на сайте литовского правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».