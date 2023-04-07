«Выдадут всем автоматы — будете все время с оружием» 6 7.04.2023, 18:23

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В Ивацевичах возле военкомата собирают строительную технику.

В Бресте в начале апреля начали в авральном режиме набирать военнослужащих для очередной «проверки боевой готовности армии», которая стартовала в Беларуси 3 апреля. Есть случаи, когда людей забирали просто с работы, не предупредив об этом заранее.

Теперь же стало известно, что внезапно вызывать мужчин стали и в райцентрах региона. Некоторые сообщают также, что собирают и строительную технику.

Ивацевичи: «Выдадут всем автоматы — будете все время с оружием»

Тревожные сообщения в редакцию zerkalo.io пришли от Александра, читателя из Ивацевичей. К мужчине недавно с повесткой приходили люди, которым военкомат поручил разнести их по спискам, но дома мужчину не застали, а супруга без него документ брать отказалась.

— Я обзвонил своих знакомых, многие, кому от 35 до 40 лет, получают повестки кто на руки, кого по телефону вызывают. Вчера ехали с женой в деревне по дороге на Слоним, шли два мягких автобуса из Ивацевичей заказных и один пинский. Она посмотрела — там одни мужики сидели, — на эмоциях рассказывает Александр. — У нас на работе нескольких сотрудников вызвали в отдел кадров и дали повестки там под роспись, я переживаю, что могут вызвать так и меня. Мой знакомый так получил повестку, пошел на медкомиссию, а там, несмотря на плохие анализы и то, что у него побаливает язва, сказали, что здоров. И объяснили: теперь, если два раза в год по той же язве не обращаешься, а на медкомиссии жалуешься, будут считать, что ты косишь от армии.

Александр говорит, что мужчин из его города призывают в Слоним. А там, по его словам, возле зданий местной 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады замечают скопление строительной техники.

— Мой знакомый из Слонима вчера проезжал рядом и говорит, что там очень много тракторов, МАЗов, самосвалов, ну и много автобусов с третьим регионом, из Гомельской области. Такое чувство, что хотят отправить на Гомельщину. У нас возле военкомата тоже собирают технику — одни МАЗы и экскаваторы. Страшно: что происходит, куда призывают и зачем это? Знакомые рассказывают, что призывают всех мужчин, у кого есть категории С и Е, причем не спрашивают, служил ты или нет. Подробностей не сообщают — только что это на 35 дней и с техникой, говорят: «Выдадут всем автоматы — будете все время с оружием». Другие говорят, что одна часть уже уехала на автобусах, а вторая в субботу на Слоним поедет уже сразу на технике, 39 единиц: тракторы и грузовые машины.

Александр такой внезапной проверкой напуган и пока старается под различными предлогами не появляться на работе, чтобы не получить повестку там. Мужчина переживает, что это «скрытая мобилизация», хотя и сомневается в таких своих выводах:

— У моей знакомой на работе в ЖКХ тоже просят раздавать повестки — она видела целые стопки на наш небольшой район. Я боюсь, что это именно скрытая мобилизация. Еще если раньше знакомые ходили на сборы, и им разрешали пользоваться телефонами в расположении без проблем, то сейчас у людей, которых забрали, в частях запретили телефоны. Сказали выключить, а включать только в определенное время, чтобы позвонить. Почему так все скрывается? Понимаете, если это учения, то зачем строительная техника, что мы будем строить?

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