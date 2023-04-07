ВСУ показали видео работы минометов под Бахмутом 7.04.2023, 19:10

Удалось ликвидировать два российских боекомплекта.

Бойцы Вооруженных сил Украины показали видео уничтожение российского боекомплекта и оккупантов, расположенных в районе Бахмута. Об этом сообщает 3-я украинская отдельная штурмовая бригада.

«Днем и ночью корректирует разведывательно-ударное подразделение «Шершень», - сказали военные.

На видео видны попадания по цели из танковой пушки и работа 60-го миномета. Как результат, по словам военных, ликвидированы два вражеских боекомплекта и живая сила оккупантов.

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