ВСУ показали видео работы минометов под Бахмутом
- 7.04.2023, 19:10
Удалось ликвидировать два российских боекомплекта.
Бойцы Вооруженных сил Украины показали видео уничтожение российского боекомплекта и оккупантов, расположенных в районе Бахмута. Об этом сообщает 3-я украинская отдельная штурмовая бригада.
«Днем и ночью корректирует разведывательно-ударное подразделение «Шершень», - сказали военные.
На видео видны попадания по цели из танковой пушки и работа 60-го миномета. Как результат, по словам военных, ликвидированы два вражеских боекомплекта и живая сила оккупантов.