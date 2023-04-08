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ВСУ атакуют под Бахмутом на БТРах Bushmaster

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  • 8.04.2023, 8:56
  • 8,124
ВСУ атакуют под Бахмутом на БТРах Bushmaster
Фото: t.me/CinCAFU

Залужный показал уникальные кадры с военной техникой.

Австралийские бронетранспортеры Bushmaster эффективно используют штурмовые подразделения Сил обороны на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, продемонстрировав фото техники, предоставленной иностранными партнерами. Известно, что Bushmaster хорошо зарекомендовали себя в качестве транспортного средства для перемещения пехоты и эвакуации, поскольку они достаточно маневренные и имеют высокую проходимость, что важно для выполнения поставленных боевых задач.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинским военным удается перехватывать инициативу и ломать планы оккупантов в Бахмуте, в городе продолжаются ожесточенные бои.

Фото: t.me/CinCAFU
Фото: t.me/CinCAFU
Фото: t.me/CinCAFU
Фото: t.me/CinCAFU
Фото: t.me/CinCAFU
Фото: t.me/CinCAFU
Фото: t.me/CinCAFU
Фото: t.me/CinCAFU
Фото: t.me/CinCAFU
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