Татарский слишком много знал Виктория Зубкова, planeta.press

8.04.2023, 10:00

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Новые подробности громкого дела.

В Telegram-канале Владлена Татарского появилась запись, что прощание с пропагандистом, который погиб в результате взрыва в петербургском кафе, состоится в Москве 8 апреля.

Взрыв прогремел на Университетской набережной в «Стрит-фуд баре № 1». Там проходил творческий вечер Татарского. Он произошел через несколько минут после того, как девушка подарила российскому пропагандисту статуэтку.

«Девушка, принесшая статуэтку, сидела чуть позади меня, она вслух жаловалась, что ее на входе не пропускали со словами: «А вдруг в коробке бомба?» Она прямо так и говорила. Она подняла руку в какой-то момент и сказала Владлену, что она студентка художественной академии, у нее есть подарок для военкора от творческого коллектива, его сделали в знак уважения к Татарскому, а охранник назвал его бомбой. Фактически эта девушка выпросила разрешения у Владлена. Он ответил ей: «Вносите, заодно и проверим». И охранник еще и помог принести этой студентке коробку из гардероба», — рассказал «Новой газете» один из свидетелей происшествия.

Девушкой оказалась гражданка РФ Дарья Трепова, но в Кремле заявили об «украинском следе». «Есть данные, судя по заявлению НАКа (Национальный антитеррористический комитет РФ — прим. ред.), о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта — естественно, это является терактом», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Утку» подхватили даже оппозиционные издания. Например, питерская «Фонтанка» пишет, что ей стали известны подробности допроса Дарьи Треповой. Якобы «внешне девушка жила своей вегетарианской жизнью, а внутри ее поглотила злободневная новостная повестка». Она читала «всевозможные украинские телеграм-каналы» и «сошлась с неким, представившимся ей правильным активистом». Затем «дискуссии о злободневном перешли в практическое русло, и Дарье предложили перебраться в Киев» — вы будете смеяться, «на позицию редактора в одном из медиаресурсов». Для этого ей надо было «пройти стажировку» и доказать, что она умеет бороться с пропагандой.

У нас только один вопрос к «Фонтанке»: почему «в одном из медиаресурсов», а не сразу в Офисе президента Украины? Ну а вопросов к тому, как издание узнало подробности допроса подозреваемой в террористическом акте, не имеем…

Тем временем в кулуарах сомневаются в «украинском следе» и говорят, что внутренняя версия крайне интересна, прежде всего, с исторической точки зрения. В истории с Дарьей Треповой напрашивается прямая аналогия с Верой Засулич, которая в 1878 году совершила покушение на петербургского градоначальника Федора Трепова. На протяжении всей истории оппозиция в России сталкивалась с запретом легального протеста и скатывалась в экстремизм. Во второй половине 19 века все началось с попыток просвещения глубинного народа, а закончилось бросанием бомб под кареты аристократии. Татарского взорвали в Петербурге, так что исторические параллели напрашиваются сами.

Кроме того, в среде военкоров напомнили об обещании Татарского разоблачить грандиозную коррупционную схему.

«Есть такие в России типы, они продают дроны, которые наши волонтеры паяют в гараже за 30–70 тысяч максимум. Они их продают Минобороны за 600 000. У меня рот не выговаривает эти цифры. Мы говорим этим типам фронтовое решительное «нет». Для меня страшнее всего — позор проиграть ВСУ. Если мы эту тему с дронами не доведем и не раскачаем, мы будем проигрывать постоянно. Сейчас приедут технически грамотные ребята и на моих глазах соберут дрон, разберут другой дрон, и мы всем покажем, как отмывают деньги, — заявил он. — Я знаю, что это за контора, но она не одна. Мы соберем информацию, и я буквально на каждом шагу готов говорить, кто отмывает деньги. Пора положить этому конец».

Заявление было сделано 3 февраля, а спустя два месяца, 2 апреля, Татарского убили. Он так и не успел закончить расследование и рассказать, кто стоит за 20-кратным «наваром».

С осени прошлого года Татарский активно критиковал Минобороны России после череды неудач на фронте. Говорят, работал на Евгения Пригожина, у которого открытое противостояние с Минобороны и Генштабом ВС РФ.

Например, вот так Пригожин прокомментировал тот факт, что зять министра обороны России Алексей Столяров лайкнул антивоенный пост Дудя и назвал трубопатриотов Z-быдлом: «Надо поймать Столярова и привести его ко мне. Я его обучу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия. Я не совсем понял первую часть запроса, но так как там был вопрос: «Вдуть или не вдуть», то перед этим можно ему вдуть».

«Стрит-фуд бар № 1» ранее принадлежал Евгению Пригожину, в 150 м от него находится его офис. По слухам, основатель ЧВК планировал заехать на творческий вечер Татарского.

Так что интересанты смерти Татарского есть как среди чекистов, которые раскачивают РФ по лекалам революции 1917-го, так и сапогов, наживающихся на войне. Глупый и болтливый коллаборант мешал в России многим.

Виктория Зубкова, planeta.press

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