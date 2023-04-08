Сестра политзаключенного Максима Знака уехала из Беларуси 1 8.04.2023, 10:26

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Какое-то время ее семья будет в Вильнюсе, а потом переберется в Польшу.

Сестра осужденного на 10 лет заключения юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака Ирина Козикова покинула Беларусь. Об этом она написала в своем инстаграме.

«Я могу дышать. Только сейчас могу. Мои дорогие друзья, наша семья была вынуждена уехать из страны. Видит вселенная, мы никогда не хотели уезжать. Я всегда говорила, что единственная вещь, которая может заставить нас уехать — это угроза безопасности моей семьи. К сожалению, это произошло — и после обыска и 15 суток моего мужа мы приняли такое решение. Мы оставили большую часть привычной жизни — квартиру, дачу, мои занятия керамикой, любимых друзей и родных. Но главное, что наша семья вместе», — написала Ирина Козикова.

Какое-то время семья будет в Вильнюсе, а потом переберется в Польшу.

«В Польше наша цель — найти работу и жилье, пройти все бюрократические процедуры. Сейчас есть какая-то растерянность, куда идти, так как нет понимания даже какой выбрать город. Если найдется работа в одном из городов — то будем выбирать его», — добавила Ирина.

Она просит помочь ей и мужу предложениями работы (оба — юристы) и обустройством в Польше.

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