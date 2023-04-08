В Феодосии в районе порта раздались два мощных взрыва
- 8.04.2023, 11:48
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Детонацию слышали даже в Старом Крыму.
В Крыму сообщают о мощных взрывах. Около 10:59 в Феодосии раздались два «хлопка».
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.
«Временно оккупированный Крым, Феодосия - тревожно. Говорят о взрывах в районе порта», - пишет Гончаренко.
Как утверждают гражданские, взрывы прогремели на улице Дружбы, в результате чего у машин сработала сигнализация.
«Слышали все. Но ни дыма, ничего не было видно. Мужчина был в Старом Крыму и тоже слышал эти «хлопки», но несильные», - утверждает гражданская.
По словам так называемого советника главы оккупационных «властей» Крыма Олега Крючкова, в Феодосии якобы сработала ПВО, информация уточняется.