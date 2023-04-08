В Бресте на датчиках резко повысился уровень радиации 1 8.04.2023, 12:18

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Что происходит?

Жители Бреста сообщают о внезапном и необъяснимом повышении уровня радиации в городе, передает телеграм-канал «Баста!».

«В Бресте на независимом датчике постоянно прыгает уровень радиации», — пишет читатель канала.

«Порой превышает в 10 раз норму. Это длится уже давно. Во всех городах и даже Гомеле все стабильно и норма не превышается. Но Брест остается загадкой», — делятся наблюдениями жители Бреста.

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