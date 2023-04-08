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Видеофакт: Русские спецназовцы из-за страха перед ВСУ катятся по полю, как колобки

  • 8.04.2023, 12:54
  • 1,818
Видеофакт: Русские спецназовцы из-за страха перед ВСУ катятся по полю, как колобки

Россиянам пора вводить новый вид спортивных состязаний.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко опубликовал забавное видео, на котором российские спецназовцы из-за страха перед ВСУ катятся по полю, как колобки.

«Колобки… Без понятия, где и когда, возможно даже уже публиковалось, но просто процесс зацепил.

Россиянам пора новый вид спортивных соревнований вводить. Национальный вид спорта - перекаты в грязюке. Главное, что под соревнование исторический контекст имеется», — написал Александр Коваленко.

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