Видеофакт: Русские спецназовцы из-за страха перед ВСУ катятся по полю, как колобки
- 8.04.2023, 12:54
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Россиянам пора вводить новый вид спортивных состязаний.
Украинский военный эксперт Александр Коваленко опубликовал забавное видео, на котором российские спецназовцы из-за страха перед ВСУ катятся по полю, как колобки.
«Колобки… Без понятия, где и когда, возможно даже уже публиковалось, но просто процесс зацепил.
Россиянам пора новый вид спортивных соревнований вводить. Национальный вид спорта - перекаты в грязюке. Главное, что под соревнование исторический контекст имеется», — написал Александр Коваленко.