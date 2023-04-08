После Феодосии громкий взрыв раздался и в Севастополе

После Феодосии громкий взрыв раздался и в Севастополе1
- 8.04.2023, 13:25
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ВСУ готовятся к освобождению полуострова?
Вслед за Феодосией, в Севастополе также раздался громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел.
Об этом сообщает «Крым. Реалии».
«В Севастополе был слышен громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел, сообщает наш корреспондент», - пишет издание.
В настоящее время другие подробности взрыва не раскрываются.
Как сообщал сайт Charter97.org, в Феодосии сегодня также прогремели два взрыва.
Ранее стало известно, что Россия выводит технику с военных баз на севере Крыма перед наступлением ВСУ.