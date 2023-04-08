После Феодосии громкий взрыв раздался и в Севастополе 1 8.04.2023, 13:25

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ВСУ готовятся к освобождению полуострова?

Вслед за Феодосией, в Севастополе также раздался громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел.

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

«В Севастополе был слышен громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел, сообщает наш корреспондент», - пишет издание.

В настоящее время другие подробности взрыва не раскрываются.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Феодосии сегодня также прогремели два взрыва.

Ранее стало известно, что Россия выводит технику с военных баз на севере Крыма перед наступлением ВСУ.

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