СМИ: У Украины появились новые ракеты с дальностью более 250 км 2 8.04.2023, 14:31

1,626

Что показали сегодняшние взрывы в Феодосии.

Над Феодосией в восточной части Крыма оккупанты якобы «сбили ракету», запущенную с территории Украины, заявил «глава» оккупированной республики Сергей Аксенов.

Его «советник» Олег Крючков сказал, что обломки снаряда якобы упали в одном из населенных пунктов полуострова.

Местные телеграм-каналы сообщают о двух взрывах около 11:00 в районе порта и налоговой администрации. На выложенных фото видны поднимающиеся над городом клубы дыма.

При этом расстояние от Феодосии до ближайшей занятой украинскими войсками территории — правого берега Днепра — 250 км. О наличии у ВСУ ракет такой дальности ранее не сообщалось, пишет The Moscow Times.

В теории единственным способным долететь до Крыма снарядом могла быть ракета комплекса «Гром-2», разрабатывающегося на заводе «Южмаш» в Днепропетровске. Украинские власти говорили, что он сможет наносить удары по целям в радиусе до 500 км. Испытания комплекса должны были пройти в 2019 году, но в итоге их пришлось отложить. Официального подтверждения, что «Гром-2» поступил на вооружение ВСУ, нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».