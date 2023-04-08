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В Украине ликвидировали очередного российского спортсмена-оккупанта

  • 8.04.2023, 16:21
В Украине ликвидировали очередного российского спортсмена-оккупанта

Он воевал в отряде «Шторм-Z».

Российский каратист Артем Павлущенко скончался от ранений, полученных на войне в Украине, пишет «Зеркало недели. Украина».

Гибель 26-летнего россиянина подтвердили в волгоградском военном комиссариате. Павлущенко был лейтенантом и членом штурмового отряда «Шторм-Z».

Отметим, что Павлущенко был мастером спорта по каратэ, участником сборной команды Волгоградской области и членом юношеской сборной России.

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