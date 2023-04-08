Лукашисты собираются построить две заставы на границе с Украиной 8 8.04.2023, 16:28

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Появится они должны в Наровле и поселке Боровое Лельчицкого района.

В Гомельской области планируют построить две пограничные заставы, заметил «Флагшток». Появится они должны в Наровле и поселке Боровое Лельчицкого района.

Соответствующие тендеры на выбор организации, оказывающей услуги по мониторингу цен и тарифов при строительстве объекта появились на сайте госзакупок.

Строительство пограничных застав в Наровле и Боровом планируют закончить в феврале и апреле 2024 года.

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