Лукашисты собираются построить две заставы на границе с Украиной

Лукашисты собираются построить две заставы на границе с Украиной8
- 8.04.2023, 16:28
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Появится они должны в Наровле и поселке Боровое Лельчицкого района.
В Гомельской области планируют построить две пограничные заставы, заметил «Флагшток». Появится они должны в Наровле и поселке Боровое Лельчицкого района.
Соответствующие тендеры на выбор организации, оказывающей услуги по мониторингу цен и тарифов при строительстве объекта появились на сайте госзакупок.
Строительство пограничных застав в Наровле и Боровом планируют закончить в феврале и апреле 2024 года.