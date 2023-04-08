США отправили на Ближний Восток атомную подлодку, которая может нести до 154 «Томагавков» 4 8.04.2023, 17:01

2,738

Она уже начала транзит через Суэцкий канал.

В субботу, 8 апреля, военно-морские силы США заявили, что отправили на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами

Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что лодку Florida направили для поддержки базирующегося в Бахрейне Пятого флота США.

По словам командующего Тимоти Хокинса, лодка вошла в регион в четверг, 6 апреля. Уже 7 апреля она начала транзит через Суэцкий канал.

«Она способна нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» и развернута в составе пятого флота США для обеспечения региональной безопасности и стабильности на море», – заявил Хокинс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».