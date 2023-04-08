ВСУ громят под Бахмутом самые профессиональные подразделения россиян 8.04.2023, 22:25

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Самые ожесточенные бои ведутся за Марьинку.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты, пытаясь оккупировать Бахмут, используют не только вагнеровцев, но и свои самые профессиональные подразделения. Они несут значительные потери.

Об этом она написала в своем Telegram.

По словам Маляр, эпицентром активных боевых действий остаются четыре направления — Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское.

Самые ожесточенные бои из вышеперечисленных направлений сейчас ведутся за Марьинку.

Маляр добавила, что противник не прекращает попыток оккупировать Бахмут. Там продолжаются бои.

«В боях за Бахмут враг привлекает свои профессиональные подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. В то же время они понесут значительные потери», — отметила заместитель министра обороны.

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