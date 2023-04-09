Российские власти готовятся к массовому изъятию криптовалюты 9.04.2023, 5:59

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Силовики создают криптокошельки для ее изъятия.

Следственным органам нужно разрешить заводить криптокошельки или счета для конфискации криптовалют, заявила представитель главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России Мадина Долгиева, пишет The Moscow Times.

По ее мнению, вносить изменения в уголовно-процессуальный закон для этого необязательно — будет достаточно постановления правительства. Однако правки потребуются в закон об исполнительном производстве, чтобы после ареста Федеральная служба судебных приставов могла реализовать изъятую криптовалюту.

В конце января стало известно, что Росфинмониторинг выделит до 340 млн российских рублей на совершенствование системы отслеживания криптовалютных операций, в том числе с Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin и Dogecoin. После доработки ведомство планирует создать реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу.

В апреле прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что криптоактивы россиян превысили 10 трлн рублей. По его словам, соответствующие кошельки есть у 10 млн граждан страны. Мишустин заявил, что правительство, как и Центробанк, выступает против признания криптовалюты в качестве платежного средства.

До войны в Украине власти оценивали криптоактивы россиян в 16,5 трлн российских рублей. ЦБ сообщал, что объем операций граждан с криптовалютами составляет в $5 млрд в год. Однако после вторжения России в Украину этот класс активов стал более востребованным. Из-за ухода платежных систем Visa и Mastercard и сложностей со SWIFT криптовалюту начали использовать как средство платежей и денежных переводов.

Вместо трейдинга люди стали активно перемещать свои финансы. По словам директора по коммуникациям криптовалютной биржи Garantex Евгении Буровой, в первые недели после начала войны объем сделок с криптовалютами в России вырос в три-пять раз, достигнув 2 млрд рублей в день. По подсчетам Bloomberg, к декабрю криптовалютой в России пользовались 29% взрослого населения или 34 млн человек.

Майнинг криптовалют в РФ пока не легализован. Законопроект об этом был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года, но до сих пор не прошел ни одного чтения. Сначала против выступал Центробанк, а теперь и правоохранительные органы. Критики законопроекта боятся, что он может создать каналы для незаконного вывода денег из России.

В марте глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков пообещал, что инициативу примут в первой половине 2023 года и закон о майнинге начнет действовать с июля. В этом случае продавать добытую криптовалюту станет намного сложнее. Сделать это можно будет через иностранные криптобиржи или «цифровые песочницы», в которых все транзакции будут проходить под пристальным надзором Центробанка.

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