Россияне ударили авиационной ракетой по приграничью Черниговской области
- 9.04.2023, 17:58
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Взрыв произошел в районе села Гремяч.
Российская армия днем в воскресенье, 9 апреля, авиационной ракетой ударила по приграничной части Черниговской области.
Об этом сообщает оперативное командование «Север».
Сообщение об одном взрыве в районе села Гремяч поступило около 11:54 9 апреля. В ОК «Север» уточняют, что причиной взрыва стала ракета, выпущенная по селу российским самолетом с территории РФ.
Украинские военные отмечают, что целью обстрела было разрушение инфраструктуры населенного пункта.
Информация о раненых или погибших среди местного населения в результате взрыва не поступала.