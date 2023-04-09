Илон Маск потерял $14,5 млрд за неделю 9.04.2023, 18:10

Состояние миллиардера сократилось до $187,9 млрд,

Илон Маск потерял $14,5 млрд за неделю. Состояние миллиардера сократилось до $187,9 млрд после снижения акций Tesla из-за опасений инвесторов по поводу прибыльности компании. Маск остается самым богатым бизнесменом в США и вторым богатейшим человеком в мире

Состояние главы Tesla Илона Маска за эту неделю сократилось на $14,5 млрд, подсчитал американский Forbes. Это самое существенное недельное снижение среди всех богатейших людей планеты, отмечает издание.

На сегодняшний день капитал Маска оценивается в $187,9 млрд. Он по прежнему остается самым богатым миллиардером в США и вторым богатейшим человеком в мире, пишет Forbes.

Состояние Маска снизилось вслед за падением акций Tesla, которые за неделю подешевели на 10,8%. Инвесторам не понравился последний квартальный отчет автоконцерна, согласно которому число автомобилей на складах компании достигло пика ранее в этом году. Это нестандартная ситуация для автопроизводителя, который раньше никогда не сталкивался с низким спросом на свою продукцию, поясняет американский Forbes.

Вторым крупнейшим «лузером» на этой неделе, согласно подсчетам издания, оказался глава LVMH Бернар Арно. Состояние французского миллиардера, который занимает первое место в глобальном рейтинге Forbes, сократилось на $2,7 млрд и теперь составляет $223,1 млрд.

Среди более удачливых бизнесменов Forbes USA выделил сооснователей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа, чьи капиталы увеличились на $3,5 млрд каждый вслед за ростом акций Alphabet (материнская компания Google) на 5%. Состояние Пейджа, согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени, составляет $93,1 млрд, состояние Брина — $89,1 млрд.

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