Welt рассказала о разладе в правящей коалиции Германии 2 9.04.2023, 18:48

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Некоторые социал-демократы недовольны климатической политикой «зеленых».

В правящей коалиции Германии все больше разногласий между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и партией «Союз-90/«зеленые», пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на парламентариев в воскресенье, 9 апреля, передает DW.

«СДПГ Шольца больше не естественный союзник «зеленых», - сказал председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер из партии «зеленых» по итогам последнего заседания коалиционного комитета. В то же время его однопартиец министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек назвал «человеческое взаимопонимание» в коалиции очень хорошим. Он признал, что в последние недели «мы как правительство выглядели не очень здорово». «Порой тон между нами очень жесткий. Но, по сути, биться друг с другом за верные решения необходимо», - сказал Хабек газетам медиагруппы Funke.

По данным Welt am Sonntag, в свою очередь среди социал-демократов растет недовольство климатическим курсом «зеленых». «В СДПГ больше внимания уделяется интересам рабочих и промышленности. Наш бизнес действует во всем мире, это рычаг нашего процветания, который нельзя отягощать по своему желанию», - сказал изданию член бундестага от СДПГ Джо Вайнгартен (Joe Weingarten). В связи с этим социал-демократам ближе позиция другого партнера по коалиции — Свободной демократической партии (СвДП), добавил он.

Отдельно Вайнгартен раскритиковал подход «зеленых» в вопросе грядущего запрета на установку новых газовых и масляных отопительных систем. Он призвал учитывать недовольство людей, с которым он все чаще сталкивается в своем избирательном округе - граждан, «для которых темпы замены отопления слишком высоки». «А еще «зеленые» должны научиться вести политику в соответствии с результатами своих выборов», - подчеркнул Вайнгартен.

СДПГ, «Союз 90/Зеленые» и СвДП договорились о создании коалиционного федерального правительства по итогам выборов в бундестаг в 2021 году, на которых социал-демократы набрали 25,7% голосов, "зеленые" - 14,8%, СвДП - 11,5%.

В конце марта после совещания правящей коалиции Германии, которое продлилось почти 30 часов, представители оппозиции заявили, что правительство ФРГ «раздирают противоречия». «Очевидно, мы имеем дело с правительственным кризисом в Германии», - заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц.

Лидеры немецких социал-демократов, партии «Союз-90/зеленые» и СвДП обсуждали энергетические, инфраструктурные и транспортные проекты, которые, по их словам, должны ускорить экономическое развитие страны и способствовать выполнению ранее поставленных целей по достижению климатической нейтральности Германии к 2045 году.

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