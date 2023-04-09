Офицер ВСУ рассказал о жестких боях за Бахмут 3 9.04.2023, 19:14

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Трупы оккупантов лежат в несколько слоев.

Бои за Бахмут Донецкой области до сих пор интенсивны. Правда, с начала месяца интенсивность боев таки уменьшилась.

Об этом в интервью NV рассказал лейтенант ВСУ 67-й отдельной механизированной бригады, батальона Волки Да Винчи Александр Ябчанка.

«Такую интенсивность боев, как в этом месяце, я могу вспомнить разве что прошлым летом. То есть они сюда стянули все. Они атакуют наши позиции фактически всем: ствольная артиллерия, танки, СПГ. Постоянные атаки. Они пытаются нас выбить с наших позиций. Пока, уже месяц, у них это получается так себе, мягко говоря. Если откровенно и буквально, они просто устилают телами нашу землю. Есть места, где их трупы (лежат - прим.) в несколько слоев. Это без преувеличения», - отметил офицер.

По его словам, на некоторых участках россияне пытаются штурмовать по телам своих ликвидированных товарищей. ВСУ их оперативно уничтожают, но атаки продолжаются.

«Эти так называемые «мясные» волны — это правда, это происходит, и я это вижу... К чему я веду? У нас тоже, к сожалению, потери, линия не уменьшается. И мы все равно должны держать ту линию обороны. Но наши потери несопоставимы с их. Это в разы», - отметил он.

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