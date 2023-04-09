В боях за Марьинку и Авдеевку россияне ежедневно теряют до двух рот 1 9.04.2023, 20:50

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Позиционные бои продолжаются.

На Марьинском и Авдеевском направлениях российская армия теряет ежедневно около двух рот личного состава, позиционные бои продолжаются.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает «Укринформ».

«В районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои, захватчики имеют переменный успех, но все наши позиции, которые враг занимает, отвоевываются и возвращаются назад. (Враг. - Ред.) терпит колоссальные... потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды», - сказал спикер.

По его словам, пленные рассказывают, что в бой их отправляют «не достаточно трезвые командиры», без всякой подготовки: «Просто поднимают ночью личный состав, под дулами автоматов, пистолетов отправляют их штурмовать позиции».

Дмитрашковский отметил, что за прошедшие сутки днем враг применил на этом направлении БМП, БТР и танк, в ночное время атаки были чисто пехотными группами.

Как сообщалось, враг сейчас пытается заблокировать Авдеевку и захватить Марьинку, чтобы двигаться в направлении Курахова.

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