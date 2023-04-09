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Украинские вертолетчики показали, как «поздравили» оккупантов с Вербным воскресеньем

  • 9.04.2023, 21:21
Украинские вертолетчики показали, как «поздравили» оккупантов с Вербным воскресеньем

Видео.

Сегодня, 9 апреля, украинские военные вертолетчики «поздравили» оккупантов с праздником Вербного воскресенья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

«Удачное завершение очередного боевого дня! Работаем 24/7, без выходных и праздничных дней», - сообщили в Сухопутных войсках.

На видео видно процесс «приветствия» оккупантов 12 отдельной бригадой армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

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