Украинские вертолетчики показали, как «поздравили» оккупантов с Вербным воскресеньем
- 9.04.2023, 21:21
Видео.
Сегодня, 9 апреля, украинские военные вертолетчики «поздравили» оккупантов с праздником Вербного воскресенья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
«Удачное завершение очередного боевого дня! Работаем 24/7, без выходных и праздничных дней», - сообщили в Сухопутных войсках.
На видео видно процесс «приветствия» оккупантов 12 отдельной бригадой армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.